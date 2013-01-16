Морг з тілом Діда Хасана взяли під охорону
22:51, 16 січня 2013Світ
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Поліція взяла під охорону морг Боткінської лікарні, де знаходиться тіло вбитого кримінального авторитета Аслана Усояна (Дід Хасан).
Діда Хасана охоронятимуть до похорону
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Російську службу новин.
За відомостями ЗМІ тіло охоронятимуть до похорону - це зроблено для того, щоб забезпечити безпеку і виключити можливість провокації.
Аслан Усоян був убитий на Кухарській вулиці в центрі Москви вдень 16 січня. Усояна застрелив снайпер.
Слідчий комітет повідомив, що Усоян був застрелений не з СВД, а з безшумного автомата "Вал". Крім того, за даними відомства, кілер стріляв не з даху, а з вікна під'їзду: між 5 і 6 поверхами будинку, розташованого навпроти місця вбивства, було знайдено шість гільз калібру 9 міліметрів.
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