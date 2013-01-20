Обамі доведеться двічі клястися Америці
18:42, 20 січня 2013Світ
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Барак Обама прийме сьогодні президентську присягу на другий термін.
Сьогодні Обама присягне приватно
Церемонія, яка відповідно до Конституції США, має відбутися 20 січня, буде приватною. На ній будуть присутні лише члени родини глави держави, деякі співробітники адміністрації і віце-президент США Джозеф Байден, якому також належить прийняти присягу, пише Радіо Свобода.
З журналістів на церемонію буде допущений тільки пул.
Публічно Обама присягне в понеділок – перед будівлею Капітолію. Очікують, що на подію прийде близько 800 тисяч американців.
Рішення про дві присяги пов`язано з тим, що 20 січня – день, коли у відповідності до конституції, президент повинен прийняти присягу – випав на неділю, коли не працюють суди та інші офіційні установи
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