Обамі доведеться двічі клястися Америці

Церемонія, яка відповідно до Конституції США, має відбутися 20 січня, буде приватною. На ній будуть присутні лише члени родини глави держави, деякі співробітники адміністрації і віце-президент США Джозеф Байден, якому також належить прийняти присягу, пише Радіо Свобода.

З журналістів на церемонію буде допущений тільки пул.

Публічно Обама присягне в понеділок – перед будівлею Капітолію. Очікують, що на подію прийде близько 800 тисяч американців.

Рішення про дві присяги пов`язано з тим, що 20 січня – день, коли у відповідності до конституції, президент повинен прийняти присягу – випав на неділю, коли не працюють суди та інші офіційні установи