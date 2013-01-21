Обама склав присягу на двох Бібліях

Як передає ІТАР-ТАСС, за кілька хвилин до 12-ї години за місцевим часом на трибуну піднявся голова Верховного суду Джон Робертс. Він попросив Б.Обаму покласти руку на Біблію і повторювати за ним слова, які прописані в другій статті Конституції. Б.Обама вимовив: "Я, Барак Хуссейн Обама, урочисто присягаюся і підтверджую, що чесно виконуватиму обов'язки Президента Сполучених Штатів і буду, наскільки дозволять мої сили, оберігати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених Штатів". До цього він за традицією додав: "Та допоможе мені Бог".

Цього разу Б.Обама складав присягу на двох Бібліях. На одній із них у 1861 році присягав Президент Авраам Лінкольн, інша належала видатному борцеві за права афроамериканців Мартіну Лютеру Кінгу, на честь якого сьогодні в США відзначається національне свято.

Трохи раніше свою клятву склав віце-президент Джозеф Байден.

Як повідомив Білий дім, після складання присяги Б.Обама в будівлі Конгресу офіційно підтвердить висунення кандидатур Джона Бреннана, Чака Хейгела, Джейкоба Лью і Джона Керрі, відповідно, на посади керівника ЦРУ, міністрів оборони і фінансів, а також держсекретаря США.

Відповідно до 20-ї поправки до Конституції США другий термін президентських повноважень Б.Обами почався 20 січня опівдні за місцевим часом. Зазвичай цього дня проводяться й інавгураційні врочистості. Проте цього року день випав на неділю, а в таких випадках основні святкування переносяться на понеділок. У неділю ж відбулися лише так звані "приватні церемонії". Спочатку присягу в своїй резиденції склав Дж.Байден, а потім - у Блакитній кімнаті Білого дому - і Б.Обама.

Разом із цим Президент і віце-президент поклали вінки на Арлінгтонському національному кладовищі, відвідали богослужіння, а ввечері взяли участь в інавгураційному прийомі.

Сьогодні вранці Б.Обама також відвідав храм - Єпископальну церкву Святого Іоанна навпроти Білого дому. Її називають "церквою президентів", оскільки з моменту першого богослужіння там у 1816 році глави держави приходять до неї регулярно.

В даний час Б.Обама звертається до співгромадян з інавгураційною промовою. За різними оцінками, в центрі міста зібралося від 500 до 800 тис. чоловік, бажаючих послухати Президента. Потім глава держави і віце-президент візьмуть участь в інавгураційному параді, який триватиме близько трьох годин. Увечері Б.Обама разом із дружиною Мішель побуває на двох інавгураційних балах. Для одного з таких прийомів відомий кондитер Дафф Голдман приготував 25-кілограмовий торт, розрахований на 200 чоловік. У 2009 році таких балів налічувалося 10, а зараз їх кількість вирішили скоротити з міркувань економії.