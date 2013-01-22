Президент Болівії: Чавес повернеться на батьківщину після курсу фізіотерапії
21:06, 22 січня 2013Світ
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Президент Венесуели Уго Чавес, який перебуває на лікуванні у гаванському госпіталі після перенесеної операції у зв'язку з онкологічним захворюванням, проходить курс фізіотерапії перед поверненням на батьківщину.
Чавес на Кубі проходить курс фізіотерапії
Як повідомляє РІА «Новости», за словами Президента Болівії і друга У.Чавеса Ево Моралеса, він «учора зв'язався з Кубою, і у мене є хороша інформація: наш братній Президент – «команданте» Уго Чавес вже проходить курс фізіотерапії, щоб незабаром повернутися у свою країну.
Напередодні ЗМІ з посиланням на молодшого брата У.Чавеса Археніса повідомили про можливість повернення Президента до Венесуели найближчим часом, проте потім сам Археніс спростував цю інформацію.
При цьому віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив кілька днів тому, що У.Чавес завершує постопераційний період відновлення і починає нову стадію лікування.
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