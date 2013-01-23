В Ізраїлі відбулися парламентські вибори (екзит-пол)

За даними екзит-полів, проведених центральними телеканалами, блок чинного прем'єра, сформований на основі партій "Лікуд" та "Наш дім Ізраїль", отримує 31 мандат із 120. Це на 11 менше, ніж союзники сумарно мали в попередньому складі Кнесету, натомість Нетаньягу буде на чолі найбільшої парламентської фракції, а не другої за чисельністю, як останні чотири роки.

Повідомивши про початок контактів з потенційними партнерами щодо майбутньої, "максимально широкої", коаліції, Нетаньягу назвав основні завдання нового прем'єрського терміну - протистояння ядерній загрозі з боку Ірану, боротьба зі світовою економічною кризою, просування до миру з сусідами, зниження вартості життя, досягнення рівності прав і обов'язків усіх груп ізраїльського суспільства.

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Зі свого боку лідери лівого табору оголосили про намір не допустити Нетаньягу до формування наступного уряду.

Екзит-поли показують, що лівоцентристські партії "Еш Атід", "Авода", "Ха-Тнуа" і "Мерец" достатньо розширили своє представництво, щоб спробувати сформувати коаліцію.

"Авода", судячи з опитувань, фінішувала третьою з 17 мандатами, відставши на два-три місця від головної сенсації виборів - світської партії середнього класу "Еш Атід". Її лідер Яір Лапід поки не озвучив подальших планів. Однак про бажання змінити главу уряду заявив Амір Перец - другий номер у партії "Ха-Тнуа", якій опитування пророкують сім мандатів.

Лідер найстарішої в країні партії "Аводи" Шеллі Яхимович оголосила, що вона вже почала переговори про консолідацію як з представниками лівого табору, так і з аполітичними ультраортодоксальними партіями.

"Є високий шанс того, що вранці Нетаньягу не зможе сформувати уряд. Я зроблю все, щоб реалізувати цей шанс на уряд, який стане урядом соціальної справедливості і просуне мирний процес (з палестинцями). Є сили, які можуть згуртуватися для того, щоб завадити Нетаньягу ", - цитує РІА "Новости".

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Мандат на формування кабінету президент Ізраїлю Шимон Перес видає тому депутату, який покаже, що має найкращі шанси створити коаліцію з опорою на парламентську більшість.