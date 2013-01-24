Брата президента Південної Кореї засудили на 2 роки за хабарництво

Суд Південної Кореї у четвер засудив Лі Сан Дика, старшого брата президента країни Лі Мен Бака, до двох років тюремного ув'язнення і виплати штрафу в розмірі 750 мільйонів південнокорейських вон (близько 654 тисяч доларів) за звинуваченням у хабарництві у великих розмірах, повідомило агентство Ренхап.

Як зазначає РІА Новости, згідно з матеріалами справи, колишній член південнокорейського парламенту Лі Сан Дик з 2007 по 2011 роки отримав від двох банків, що опинилися у важкому фінансовому становищі - Solomon Savings Bank і Mirae Savings Bank - близько 750 мільйонів вон (приблизно 654 тисяч доларів).

У відповідь він допоміг цим банкам уникнути планового аудиту та санкцій з боку влади.

Як відзначає агентство, Лі Сан Дик став першим в історії країни родичем чинного президента, який був засуджений до тюремного ув'язнення за якісь злочини. Серед місцевого населення також існує думка, що Лі Сан Дик може бути причетний до банкрутства ряду банків країни в останні роки.