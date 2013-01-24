Більшість сенаторів підтримали висунення Керрі на посаду держсекретаря США
Більшість сенаторів підтримали висунення кандидатури глави міжнародного комітету сенату Джона Керрі на посаду держсекретаря США.
Дж.Керрі майже чотири години відповідав на запитання парламентарів, що стосуються його планів на посаді держсекретаря. Сенатор запевнив, що його дії не підуть врозріз із політикою адміністрації Барака Обами і він має намір продовжити тактику, обрану його попередницею Хілларі Клінтон, повідомляютьРІА Новости.
"Ви проявили терпіння і видатну обізнаність у всіх питаннях під час слухань у комітеті", - сказав, завершуючи слухання, головуючий на них сенатор Роберт Менендес. У свою чергу, співголова Роберт Коркер заявив, що Керрі буде затверджений сенатом на новій посаді "найближчими днями".
Кандидатуру сенатора на посаду глави держдепартаменту президент країни Барак Обама висунув 21 грудня. Дж.Керрі - один з найшановніших фахівців в галузі зовнішньої політики, який користується популярністю і повагою в світі.