Янукович зустрівся з прем'єр-мністром Грузії (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив журналістам, коментуючи результати своєї зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.

В.Янукович повідомив, що зустріч відбулась за пропозицією грузинської сторони, обговорювалося питання двостороннього співробітництва, зокрема доцільність відновлення роботи міжурядової комісії.

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“В часи економічної кризи це вкрай необхідно робити”, - сказав Президент.