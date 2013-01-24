Янукович зустрівся з прем'єр-мністром Грузії (фото)
23:24, 24 січня 2013Світ
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Президент України Віктор Янукович переконаний у необхідності відновлення роботи міжурядової українсько-грузинської комісії.
Президент України Віктор Янукович і прем`єр-міністра Грузії Бідзіна Іванішвілі під час зустрічі у Давосі (Швейцарія), 24 січня 2013 р.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович повідомив журналістам, коментуючи результати своєї зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі.
В.Янукович повідомив, що зустріч відбулась за пропозицією грузинської сторони, обговорювалося питання двостороннього співробітництва, зокрема доцільність відновлення роботи міжурядової комісії.
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“В часи економічної кризи це вкрай необхідно робити”, - сказав Президент.
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