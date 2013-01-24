Іванішвілі звільнив прозахідного віце-прем'єра, який мітить на президентство

Питання про порядок виборів президента і про те, хто займе цей пост, призвів до серйозних непорозумінь між Бідзіна Іванішвілі і Іраклієм Аласанією, пише Коммерсант-Україна.

У результаті на сайті уряду Грузії з'явилося повідомлення про звільнення Аласанії з посади віце-прем'єра. Предметом супурчки стала процедура обрання президента: всенародним голосуванням, як передбачено чинною конституцією, чи в парламенті, згідно з конституційною реформою, ініційованою Республіканською партією (цей варіант підтримує Іванішвілі).

"Аласанія по рейтингу на голову випереджає всіх політиків, які планують брати участь у президентських виборах", - розповів глава соціологічної служби GORBI Мераб Пачулія.

Втративши поста віце-прем'єра, Аласанія залишається міністром оборони, оскільки звільнити з цієї посади його може тільки президент Михеіл Саакашвілі з подання Іванішвілі.

"Якщо Іванішвілі хоче змінити міністра оборони, він повинен звернутися з пропозицією до президента, якого ненавидить", - пояснив політолог Михайло Тавхелідзе. "Якщо Аласанія зовсім піде з уряду, разом з ним прем'єр може звільнити і членів його команди: главу МЗС Майю Панджікідзе, міністра юстиції Тею Цулукіані і міністра у справах євроінтеграції Алексія Петріашвілі", - вважає експерт. Всіх згаданих міністрів вважають переконаними "західниками", які заважають проросійським планам Іванішвілі.