Репер PSY виступить на інавгурації президента Південної Кореї

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на прес-секретаря обраного президента.

Чутки про те, що PSY може виступити на інавгурації, з'явилися ще 18 січня, проте офіційно підтвердилися тільки зараз.

Урочистий захід відбудеться 25 лютого. На нього запросять 60 тисяч осіб, зокрема пересічних громадян Південної Кореї, які подали заявку на сайті заходу. Які пісні виконає PSY, невідомо.

Пак Кін Хе, кандидат від правлячої партії «Сенурі» і донька убитого диктатора Пак Чон Хі, була обрана президентом Південної Кореї 19 грудня. Вона стане першою жінкою, яка очолить цю державу.

Репер PSY прославився в 2012 році кліпом на пісню «Gangnam Style», який став рекордсменом в історії YouTube за кількістю переглядів: на даний момент його подивилися більше мільярда разів.

Співакові вже доводилося виступати перед високопосадовими людьми. У грудні 2012 року PSY виступив на Різдвяному концерті у Вашингтоні, серед глядачів якого був президент США Барак Обама. До цього, в жовтні, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун визнав, що репер обійшов його за популярністю, ставши найвідомішим громадянином Південної Кореї у світі. Пан Гі Мун виконав разом з PSY кілька рухів з танцю «Gangnam Style», зазначає Lenta.ru.