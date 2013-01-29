Біля Алмати розбився пасажирський літак: ніхто не вижив

11:35, 29 січня 2013
Світ
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Біля Алмати розбився пасажирський літак з 15 пасажирами на борту.

За даними Генеральної прокуратури Казахстану, літак "Chellenger-200" АТ "Авіакомпанія SCAT", що виконував авіарейс №760 за маршрутом "Кокчетав-Алмати", розбився сьогодні вранці, не долетівши приблизно 5 кілометрів до аеропорту Алмати, передає РІА «Новости».

На борту літака перебувало 5 членів екіпажу і 15 пасажирів, за попередніми даними, таких, хто вижив, немає.

За фактом катастрофи літака порушено кримінальну справу.

Challenger 200 /Фото: Hermann Hammer - Wikipedia
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