Польські та німецькі прикордонники затримали сімох українців

Про це УНІАН повідомила прес-служба Надобжанського відділу прикордонної служби, яка відповідальна за охорону прикордонного району з Німеччиною.

"Більшість іноземців була звинувачена в отримані віз неправомірним шляхом, зокрема, подачі неправдивих свідчень консулу під час отримання візи. Частина іноземців перебувала у Польщі чи Німеччині нелегально, оскільки їх візи вже втратили чинність", - відзначила прес-служба.

Прикордонники зобов'язали українців, а також затриманих двох росіян та одного білоруса, добровільно залишити територію Польщі.

Прес-секретар Надобжанського відділу прикордонної служби Анна Галон повідомила УНІАН, що двоє із 7 українців були затримані на території Німеччині спільним польсько-німецьким патрулем.

Вона відзначила, що прикордонники зазвичай дають порушникам близько 2 тижнів на те, аби вони добровільно залишити польську територію, зауваживши, що польське законодавство, після останніх змін в 2012 році, визначає цей термін від 7 до 30 днів. "Це дуже залежить від того, яке правопорушення вчинене. По іншому є у випадку про термінованої візи та візи отриманої неправомірним шляхом", - сказала вона.

Співрозмовник агентства також зауважила, що прикордонники досить часто фіксують випадки, коли громадяни України, котрі отримали робочу віз на підставі заявки на працевлаштування від польського працедавця зареєстрованого на сході Польщі, намагаються працювати на заході країни та в Німеччині.

За її словами, найчастіше українці самі зізнаються в скоєному, що неправомірно отримали візу та погоджуються на визначення їм покарання, яке, як правило, є умовним тюремним ув'язненням з випробувальним терміном.

Прес-секретар також сказала, що польська прикордонна служба вносить порушників у базу осіб, котрі заборонено поновний в'їзд до Польщі упродовж деякого часу, котрий, за її даними, становить переважно півроку.

"Водночас кожен може подати заявку на коменданта прикордонної служби, аби цей строк було скорочено або навіть відмінено", - сказала співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, за першу половину минулого року польські прикордонники затримали за порушення правил перебування у Польщі понад 800 українців, що на третину більше показників перших шести місяців 2011 року.

У 2011 році прикордонники за порушення правил перебування у Польщі затримали 1150 громадян України, що на близько сто чоловік менше, ніж в попередньому році.

Довідка УНІАН. Польські прикордонники найчастіше затримують українців за те, що вони працюють у Польщі без необхідних для цього документів, мають протерміновані або неправомірно використовують видані їм консульством робочі візи: наприклад, їздять як туристи чи на роботу до інших держав Шенгенської зони, до якої в кінці 2007 року приєдналися поляки.