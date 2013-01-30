Назарбаєв оголосив 31 січня днем ​​трауру в Казахстані
07:41, 30 січня 2013Світ
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив 31 січня днем національної жалоби за загиблими в авіакатастрофі CRJ-200 під Алма- Атою.
Літак CRJ-200 зазнав аварії, не долетівши п'яти кілометрів до аеропорту Алма-Ати / Фото: Hermann Hammer - Wikipedia
"Я оголосив завтрашній день трауром в нашій країні за загиблими", - сказав Назарбаєв у середу на нараді з керівниками правоохоронних органів республіки, передає РІА Новости.
Літак CRJ-200 авіакомпанії SCAT, що виконував рейс Кокчетав - Алма- Ата, зазнав аварії, не долетівши п'яти кілометрів до аеропорту Алма-Ати. На борту літака знаходилися п'ять членів екіпажу та 16 пасажирів. Ніхто не вижив. Погані погодні умови в районі аеропорту Алма-Ати - одна з головних версій причин авіакатастрофи.
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