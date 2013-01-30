"Я оголосив завтрашній день трауром в нашій країні за загиблими", - сказав Назарбаєв у середу на нараді з керівниками правоохоронних органів республіки, передає РІА Новости.

Літак CRJ-200 авіакомпанії SCAT, що виконував рейс Кокчетав - Алма- Ата, зазнав аварії, не долетівши п'яти кілометрів до аеропорту Алма-Ати. На борту літака знаходилися п'ять членів екіпажу та 16 пасажирів. Ніхто не вижив. Погані погодні умови в районі аеропорту Алма-Ати - одна з головних версій причин авіакатастрофи.