Невідомий застрелив 15-річну учасницю інавгурації Обами

Найімовірніше, він переплутав компанію підлітків з місцевими бандитами, передає РІА "Новости" з посиланням на місцеву поліцію.

Хадія Пендельтон (Hadiya Pendleton) загинула у вівторок, коли гуляла в парку з десятком однолітків. Озброєний чоловік підійшов до групи підлітків і відкрив по них вогонь, убивши дівчинку і поранивши двох хлопців.

За словами представника поліції Чикаго Лаури Кубяк (Laura Kubiak), найімовірніше, стрілок переплутав підлітків з членами однієї з місцевих банд.

Пендельтон брала участь в церемонії інавгурації Обами 21 січня в складі шкільного духового оркестру.