Невідомий застрелив 15-річну учасницю інавгурації Обами
01:17, 31 січня 2013Світ
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Невідомий застрелив у Чикаго 15-річну дівчину, яка брала участь у січневій інавгурації Барака Обами.
Хадія Пендельтон
Найімовірніше, він переплутав компанію підлітків з місцевими бандитами, передає РІА "Новости" з посиланням на місцеву поліцію.
Хадія Пендельтон (Hadiya Pendleton) загинула у вівторок, коли гуляла в парку з десятком однолітків. Озброєний чоловік підійшов до групи підлітків і відкрив по них вогонь, убивши дівчинку і поранивши двох хлопців.
За словами представника поліції Чикаго Лаури Кубяк (Laura Kubiak), найімовірніше, стрілок переплутав підлітків з членами однієї з місцевих банд.
Пендельтон брала участь в церемонії інавгурації Обами 21 січня в складі шкільного духового оркестру.
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