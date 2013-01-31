ЗМІ: Венесуела готується до нових виборів після повернення Чавеса

Гіпотетичне повернення Чавеса може відбутися в середині або в кінці лютого цього року. Глава держави може бути розміщений в Каракасі або в його рідному штаті Барінас, однак у зв'язку з делікатним станом здоров'я його публічні появи виключаються: Чавес нібито сильно втратив у вазі за час лікування і у нього змінився голос, повідомляють РИА Новости.

За інформацією телеканалу, після повернення до Венесуели Чавес може без особливої ​​уваги з боку громадськості вступити, нарешті, офіційно на посаду президента, а потім скласти з себе повноваження для проведення нових виборів.

Вже зараз нібито почалася підготовча робота до здійснення цього плану. Проте влада поки прораховує можливу реакцію на новину про недієздатність президента з боку його ж прихильників, армії, а також опозиції.

Рішення прискорити повернення президента на батьківщину може бути також пов'язане з вимогами його рідних, які - за винятком кількох людей на Кубі - відрізані від прямого доступу не тільки до самого "команданте", але і від прийняття рішення про подальші кроки. За даними Univision, повною інформацією про стан Чавеса володіє тільки кубинська влада, які не діляться нею в повному обсязі навіть з венесуельським керівництвом.