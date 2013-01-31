ООН закликає Ізраїль припинити будівництво на Західному березі Йордану

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

"Ізраїль зобов'язаний у відповідність із статтею 49-ю четвертої Женевській конвенції припинити поселенську діяльність ... на окупованих територіях Палестини", - говориться у звіті ООН з розслідування, що проводиться в рамках вивчення впливу єврейських поселень на "громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права палестинського народу".

Ізраїль із самого початку оголосив про бойкот місії. За словами глави МЗС Палестини Ріяда Малікі, лише в 2012 році ізраїльська сторона схвалила будівництво семи тисяч одиниць житла на територіях, які ООН визнала палестинськими. За даними організації "Шалом Ахшав", всього за час роботи, з 31 березня 2009 року, уряд Біньяміна Нетаньяху оголосив тендери на будівництво 5 тисяч 302 одиниць житла.

На Західному березі річки Йордан, який було зайнято Ізраїлем після війни з арабськими країнами 1967 року, налічується близько 120 єврейських поселень, де проживає близько 300 тисяч чоловік. Ще понад 200 тисяч євреїв-ізраїльтян населяють Східний Єрусалим, який, з погляду міжнародного права, також відноситься до окупованих територій.

Поселенська діяльність залишається основним подразником у відносинах Ізраїлю зі світовою спільнотою і сприймається як головна перешкода для відновлення переговорів із палестинцями про врегулювання взаємного конфлікту.