КНДР готується до проведення ядерних випробувань

Про це повідомило в п'ятницю південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Як зазначає РІА Новости, зокрема, вхід в тунель, в якому може знаходитися ядерний боєзаряд, був замаскований сіткою камуфляжу, повідомило агентству джерело в уряді Південної Кореї. "Швидше за все, це зроблено з метою приховати останні етапи підготовки від спостереження ззовні", - додав він.

Розвідувальні служби США, Японії і Південної Кореї пильно стежать за полігоном Пунгері на півночі країни, де, як очікується, незабаром Північна Корея проведе ядерні випробування. Раніше в січні південнокорейські ЗМІ повідомили про те, що КНДР завершила підготовку полігону, а 29 січня в країні було введено військовий стан у зв'язку з підготовкою до випробувань.

Повідомляється, що випробування можуть відбутися 25 лютого, в день інавгурації президента Південної Кореї Пак Кин Хе, або в день народження колишнього лідера країни Кім Чен Іра - 16 лютого. КНДР оголосила себе ядерною державою у 2005 році.