У Китаї більше десяти фур впали з моста після вибуху піротехніки

Регіональні ЗМІ повідомляють про 26 загиблих, при цьому, за даними агентства Сіньхуа, загинули четверо. За повідомленням "Чжунго сіньвень", до теперішнього часу вдалося врятувати 15 осіб, повідомляє РІА Новости.

Інцидент стався в п'ятницю в 8.52 за місцевим часом (02.32 за київським) на швидкісній трасі Ляньхо в провінції Хенань. За нез'ясованих поки причин вибухнула фура, що перевозила піротехніку. В результаті вибуху обвалилася 80-метрова ділянка автомобільного моста над річкою Ічан. Загальна протяжність моста, як повідомляють ЗМІ, становить близько 160 метрів, висота - близько 30.

На фотографіях з місця аварії видно, що русло річки сухе, видно що впали з моста вантажівки, контейнери.

Траса Ляньхо (G30) з'єднує Шість китайських провінцій, понад 600 кілометрів цієї дороги проходить по території провінції Хенань. У п'ятницю в результаті інциденту рух по Ляньхо частково призупинено. На місце інциденту прибули 11 пожежних бригад.