Генсек ОДКБ: В Україні всі погляди спрямовані на НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час відеомосту Москва – Астана – Єреван – Київ - Мінськ М.Бордюжа зазначив: «У нас є інформаційний центр ОДКБ (у Києві), але я не скажу, що він активно працює. В Україні погано розуміють, що таке ОДКБ і чим воно займається, але для цього потрібна інформація. В Україні більше інформації про НАТО, ніж про якісь інші структури, й переламати ситуацію нам поки не вдається, та й, відверто кажучи, в нас немає реальних можливостей як у НАТО, зокрема фінансових».

М.Бордюжа підкреслив, що ОДКБ прагне доносити інформацію про свою діяльність для всіх держав.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, чим ОДКБ краща за НАТО, він підкреслив, що ОДКБ створювали держави СНД для того, щоб спільно забезпечити безпеку, й саме з цього витікають головні переваги.

«Якщо Україні цікаво разом зі своїми сусідами це, спираючись перш за все на одну школу підготовки кадрів, єдину систему озброєнь, яка існує в Україні, засновану на радянських зразках, на наш близький один одному менталітет і єдину мову, то тоді ми готові співпрацювати», - сказав він і додав, що всього цього немає в НАТО. «Там англійська робоча, а у нас – російська», - зазначив він.

За словами М.Бордюжі, ОДКБ готова співпрацювати з Україною в будь-якій якості для вирішення проблем безпеки: спостерігача, просто зацікавленої держави або навіть члена організації.

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Він повідомив, що члени ОДКБ отримують досить багато переваг, зокрема, можуть купувати озброєння за внутрішніми цінами, також є переваги для підготовки кадрів збройних сил, правоохоронних органів, співробітників МНС. Крім того, діє пільговий режим при закупівлі спецтехніки та спецзасобів для спеціальних підрозділів і спецслужб.

«Для цього потрібно лише одне – інтерес і політичне рішення. Тут ми вплинути не можемо. Хотіли б, але не можемо. У нас райдужні плани стосовно України залишилися. Бажано, щоб вони такими райдужними були й зі сторони керівництва України», - сказав М.Бордюжа.

«Поки такого інтересу немає, більш того, всі погляди орієнтовано в інший напрямок. Ми ж не можемо насильно вам пропонувати спільно забезпечувати безпеку», - додав він.