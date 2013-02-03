Ізраїль визнав авіаудар по Сирії

Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що цей напад став доказом того, що його країна всерйоз збирається не допустити, аби до сусіднього Лівану потрапило сучасне озброєння, передає ВВС Україна.

Американські офіційні особи заявили, що мішенню авіаудару були ракети, які перевозились до збройного угрупування Хезболла, що базується в Лівані і 2006 року вело війну з Ізраїлем.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що його країна здатна протистояти будь-якій агресії.