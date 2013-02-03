На Кубі проходять парламентські вибори

Вибори в Національну асамблею (однопалатний парламент) Куби і провінційні органи влади відбуваються в спокійній обстановці і, не зважаючи на невеликий дощ, з високою явкою виборців, повідомила голова Національної виборчої комісії (НВК) Аліна Бальсейро.

Як передає РІА Новости, вибори почалися о 07:00 за місцевим часом і завершаться о 18:00. За попередніми прогнозами, в них візьмуть участь понад 8 мільйонів кубинців з 8,632 мільйонів осіб, які мають право голосу.

Голосування проводиться на 29 тисячах 957 виборчих дільницях. Порядок під час голосування забезпечують 226 тисяч членів місцевих дільничних комісій, а також десятки тисяч піонерів і старшокласників.

Належить обрати 612 члени Національної асамблеї народної влади (з такої ж кількості кандидатів) і 1269 делегатів в провінційні органи управління. Не пізніше ніж через 45 днів Асамблея обере голову Державної ради, яка є главою держави і уряду.

Кубинський парламент може значно оновитися, оскільки 67% запропонованих кандидатів в депутати - представники, які не працювали в сесіях попереднього скликання. Середній вік депутатів складає 48 років, 82% з них мають вищу освіту. До списків для голосування включені брати Фідель і Рауль Кастро. Нинішній голова Держради два роки тому запропонував обмежити роботу на вибраних посадах двома термінами, тобто він не зможе претендувати на найвищу посаду в державі в 2018 році.

У нинішніх списках відсутній 75-річний Рікардо Аларкон, який очолював парламент з 1993 року. Серед нових осіб - кандидат від столиці 50-річна Маріела Кастро, донька Рауля, яка працює директором Національного центру сексуальної освіти.

Перший етап нинішніх виборів відбувся в жовтні-листопаді минулого року. Тоді було обрано 14,5 тисяч делегатів в муніципальні органи влади, які запропонували зі свого складу 50% кандидатів до парламенту і провінційні асамблеї. Друга половина кандидатів висунута на зборах громадських організацій (компартія Куби позбавлена такої можливості).