Більше 90% кубинців взяли участь у виборах

Про це повідомили в Національній виборчій комісії Куби.

Вибори проходили у спокійній обстановці і з високою явкою, незважаючи на невеликий дощ і похолодання до 22 градусів в центрі країни, пише РІА "Новости". За попередніми даними виборчкому, у "святі справжньої демократії" брали участь понад 8 мільйонів кубинців з 8,632 мільйона осіб, що мають права голосу, у тому числі майже 140 тисяч людей проголосували вперше.

Голова держради і ради міністрів Куби генерал армії Рауль Кастро проголосував вранці у східному місті Сантьяго-де-Куба, де його висунули кандидатом у депутати Національної асамблеї. На сході країни він перевіряв хід відновлювальних робіт після руйнівного урагану "Сенді", що пронісся над цим регіоном у жовтні 2012 року.

Лідер кубинської революції 86-річний Фідель Кастро особисто проголосував о 17.00 за місцевим часом на дільниці номер 1 в районі Площі революції у Гавані.