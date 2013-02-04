ЗМІ: Саркозі в якості адвоката взявся за шлюборозлучний процес

Юрист за освітою, екс-президент Франції Ніколя Саркозі, який пішов з політики після поразки на виборах глави держави і вирішив зайнятися адвокатською практикою, взявся захищати в суді інтереси імама громади ісмаїлітів принца Каріма Ага Хана IV, повідомляють РІА Новости, посилаючись на французькі ЗМІ.

Шлюборозлучний процес Ага Хана триває вже дев'ятий рік. У вересні 2012 року апеляційний суд Ам'єна виніс рішення, згідно з яким дружина принца Інаара, яка також походить з дуже багатої родини, повинна була отримати в результаті розлучення компенсацію в розмірі 60 мільйонів євро.

Захист Ага Хана прийняв рішення оскаржити винесений судом вердикт. Враховуючи, які суми стоять на кону, представники принца вирішили вдатися до послуг екс-президента Франції. Н.Cаркозі уважно стежив за переговорами сторін з жовтня 2012 року, проте успіхом вони не увінчалися. Тим часом, за даними журналу Marianne, касаційний суд наприкінці січня задовольнив звернення захисту Ага Хана і скасував рішення про виплату компенсації. Тепер справу належить розглядати паризькому апеляційному суду.

ЗМІ також нагадують, що Ага Хан та Н.Саркозі - старі знайомі. Так, в 2008 році рішенням глави держави принц отримав величезні податкові пільги за свою благодійну діяльність. Приблизно в той час же місто Шантійї, мером якого був міністр праці Франції і один з наближених до Н.Саркозі Ерік Верт, отримало від принца значні кошти на відновлення історичних пам'яток.