Довжина заторів у Москві вчора дорівнювала відстані від столиці РФ до Мадрида
07:18, 05 лютого 2013Світ
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Довжина заторів у Москві в понеділок дорівнювала відстані від столиці РФ до Мадрида.
Затори утворилися через погоду
Загальна довжина заторів у Москві в понеділок увечері склала 3,5 тисячі кілометрів, що відповідає відстані від столиці Росії до Мадрида, повідомив РІА Новости аналітик сервісу "Яндекс.Пробки" Леонід Медников.
Затори в місті напередодні ввечері утворилися через сильний снігопад, який почався вдень і закінчився тільки ближче до ночі. Опади супроводжувалися поривчастим вітром, на дорогах утворилася ожеледиця.
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