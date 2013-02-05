Довжина заторів у Москві вчора дорівнювала відстані від столиці РФ до Мадрида

Загальна довжина заторів у Москві в понеділок увечері склала 3,5 тисячі кілометрів, що відповідає відстані від столиці Росії до Мадрида, повідомив РІА Новости аналітик сервісу "Яндекс.Пробки" Леонід Медников.

Затори в місті напередодні ввечері утворилися через сильний снігопад, який почався вдень і закінчився тільки ближче до ночі. Опади супроводжувалися поривчастим вітром, на дорогах утворилася ожеледиця.