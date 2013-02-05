Головний спічрайтер Обами планує працювати в Голлівуді - ЗМІ

Як повідомляє РІА Новости, Фавро, якому було всього 23 роки, коли він почав писати тексти виступів для сенатора Обами, був автором багатьох великих промов президента.

"Після того, як Фавро з'явився чотири роки тому в Білому домі, він став одним із найбільш упізнаваних молодих співробітників. В темних окулярах, як у пілота, зі стрижкою-їжачком, він буквально підірвав соціальні медіа своїм виглядом", - пише газета, зазначаючи , що журнал People включив Фавро в число найкрасивіших людей світу.

За словами головного стратега передвиборної кампанії Обами Давида Аксельрода, Фавро як ніхто вміє передавати хід думок президента, спільна робота глави держави і Фавро нагадує роботу музикантів над одним художнім твором. "Фавро може писати комедії, історичні твори, драму, саспенс, в його арсеналі повний діапазон жанрів", - сказав Аксельрод.

За даними LA Times, Фавро планує спробувати себе в роботі сценариста, швидше за все, в Каліфорнії. Пост головного спічрайтера Обами 1 березня займе Коді Кінан, який вже зараз працює над промовою президента до обох палат конгресу.