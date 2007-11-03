Грузинська опозиція заручилася підтримкою військових?

Лідери грузинської опозиції стверджують, що 800 резервістів з військової бази в Коджорі (поблизу Тбілісі) висловили їм підтримку і готові до них приєднатися.

Як передає РІА «Новости», про це заявив на мітингу в Тбілісі лідер Консервативної партії Грузії Каха КУКАВА.

"Щойно нам зателефонували резервісти з Коджорської бази і сказали, що підтримують опозицію і стоять з нами. Вони сказали, що готові приєднатися до вимог нашого народу", - сказав він.

Тим часом, начальник прес-служби міністерства оборони Грузії Нана ІНЦКІРВЕЛІ повідомила журналістам, що всі 800 резервістів наразі перебувають на концерті на честь завершення Днів НАТО в Грузії.

"Резервісти зараз на концерті на честь Днів НАТО в Грузії. Завтра у них закінчується термін служби і після цього вони вільні. Після цього кожен з резервістів вільний приймати рішення самостійно і стояти там, де вважає за потрібне”, - сказала прес-секретар міноборони.

За її словами, в жодній з військових баз Грузії не було випадків, коли б висловлювалися політичні погляди, і ситуація в збройних силах країни штатна.

Генеральний секретар Ради Європи Тері ДЕВІС, який зараз перебуває з візитом у грузинській столиці, радить опозиції замість закликів про відставку президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ зосередити увагу на майбутніх виборах.

"Добре, що опозиція змогла вивести стільки людей на вулицю. Це свідчить на існування демократії у вашій країні, але я не виконуватиму роль посередника між вашим президентом і суспільством. Опозиції б порадив, замість вимоги відставки президента зосередити увагу на зміцнення своїх лав і здобути більшість голосів на майбутніх виборах", - сказав Т.ДЕВІС журналістам після зустрічі зі спікером парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

За його словами, він не даватиме поради президенту.

"Президент Грузії повинен сам вирішити, говорити чи ні зі своїм народом. На жаль, дуже багато президентів мають проблеми з приводу того, що не говорять з народом, а звертаються до них агресивно", - сказав генсек Ради Європи.