Росія не переходитиме на зимовий час, бо Медведєв не хоче сіпатися
Уряд РФ вважає за недоцільне зараз вирішувати питання про перехід на зимовий час, пропонує поки що зберегти нинішній порядок.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні уряду РФ сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.
«Уряд вважає чергове коригування (часу) в поточний період недоцільним», - сказав Д.Медведєв.
За його словами, результати моніторингів, проведених урядом РФ останнім часом, свідчать, що кількість прихильників літнього часу і тих, хто хотів би повернутися до колишнього порядку переведення стрілок два рази на рік або зафіксувати на постійній основі зимовий час - приблизно однакова.
При цьому російський прем'єр зазначив, що сьогоднішнє рішення - не догма і надалі може бути змінене.
«За останні сто років порядок обчислення часу змінювався в нашій країні сім разів. Давайте, не сіпаючись, без зайвої метушні поживемо в цих умовах і будемо далі проводити моніторинг загальної ситуації. Ще раз проаналізуємо доводи експертів, лікарів, позицію громадян, якщо вона змінюватиметься. Зважимо всі за і проти, а поки що збережемо існуючий порядок», - додав Д.Медведєв.
Довідка УНІАН. Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було запроваджено в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять більш як у 110 країнах світу.
У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.
Відразу після цього в Україні почали пропонувати скасувати перехід на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого годинного поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинника на «зимовий» і «літній» час.
Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, учені стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього годинного поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.
Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».