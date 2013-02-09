У п'яти штатах США ввели надзвичайний стан

Слідом за Коннектикутом, Род-Айлендом і Массачусетсом про запровадження надзвичайного стану оголосили губернатори штатів Нью-Йорк і Нью-Гемпшир, передає ІТАР-ТАСС.

Негода також стала причиною скасування більш ніж 4 тис авіарейсів, запланованих на найближчі кілька днів, в усіх аеропортах штатів Нової Англії (Коннектикут, Мен, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Род-Айленд, Вермонт), а також у штатах Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

З початком снігопаду почали надходити численні повідомлення про дорожньо-транспортні події. Найбільша аварія сталася в штаті Мен, де зіткнулися 19 автомобілів. Про жертви і потерпілих не повідомляється.

Фахівці Національної метеорологічної служби вже повідомили, що снігопад не виправдав попередній прогноз, згідно з яким у деяких районах могло випасти понад 60 см снігу. Тепер синоптики прогнозують випадання більш як 90 см снігу.

Крім того, сильна завірюха, що обрушилася у п'ятницю на прилеглу до США провінцію Онтаріо, призвела до загибелі щонайменше трьох канадців.

У десятках шкіл Онтаріо, а також у декількох університетах, зокрема в Йоркському і Райєрсона в Торонто, довелося скасувати заняття. У Оттаві на добу перенесли хокейний матч.

У торонтському міжнародному аеропорту скасовано близько 900 авіарейсів.

На автостраді номер 401 у районі Прескотта увечері утворилася пробка завдовжки 45 км. через численні аварії. Зокрема перекинувся міжміський автобус - 38 осіб дістали поранення і удари, водія з серйозними травмами довелося госпіталізувати.