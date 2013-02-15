ЗМІ: КНДР вважатиме санкції ООН рівносильними оголошенню війни

Газета вважає, що Північна Корея мала повне право випробовувати ядерну зброю, "бо йшлося про законне право на самооборону".

Заклики деяких країн ввести додаткові санкції проти Пхеньяну Nodong Sinmun називає "серйозною провокацією", за інформацією інтернет-ЗМІ повідомляє Росбалт.

Як повідомлялося, глава уряду Японії Сіндзо Абе і південнокорейський президент Лі Мен Бак під час переговорів по телефону вирішили домагатися введення додаткових міжнародних санкцій проти Північної Кореї. "Ми повинні домогтися того, щоб в РБ ООН ухвалили резолюцію, в якій буде говоритися про введення нових санкцій", - цитують японські ЗМІ слова Абе.

Зі свого боку, Лі Мен Бак підкреслив: "Нам потрібна сильна резолюція РБ ООН. Південній Кореї і Японії потрібно співпрацювати з цього питання".

Нагадаємо, КНДР провела третє з 2006 року випробування ядерного заряду потужністю близько 10 кілотонн 12 лютого. Уряд країни заявив, що був підірваний "мініатюрний ядерний заряд підвищеної потужності", і підкреслило успішність проведених випробувань, які стали третіми в історії країни. Дії КНДР викликали жорстку критику всього світового співтовариства, в тому числі Росії, США, Китаю і Японії. Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, після чого було заявлено про розробку відповіді на ядерні випробування Пхеньяну.

Напередодні повідомлялося, що китайські фахівці не виявили ознак того, що КНДР провела ядерні випробування. 150 датчиків і пасток ізотопів, розміщених на кордоні з Північною Кореєю, не виявили ніяких змін у радіаційному фоні, які вказували б на проведення ядерного вибуху. За даними BBC News, південнокорейські вчені також не зафіксували жодних змін у радіаційному фоні навколо Північної Кореї.