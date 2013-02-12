МЗС: Україна засуджує ядерні випробування в КНДР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

За його словами, у заяві МЗС України йдеться: “Ми закликаємо керівництво КНДР припинити випробування ядерних пристроїв і невідкладно відновити діалог з Міжнародним агентством з атомної енергії, а зацікавлені країни - докласти максимум зусиль для відновлення шестисторонніх переговорів”.

Є,Перебийніс наголосив, що в Україні глибоко стурбовані тим, що КНДР всупереч резолюціям Ради безпеки ООН вкотре здійснила ядерне випробування.

Він зазначив, що Україна як головуюча в ОБСЄ держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного арсеналу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, засуджує цей крок КНДР.

У МЗС України вважають, що ядерне випробування може призвести до подальшого значного загострення складної ситуації на Корейському півострові.