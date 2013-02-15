Супутник сфотографував челябінський метеорит з космосу (фото)

Як повідомляє Лента.ру, зображення опубліковано на сторінці Європейської організації супутникового метеорології на фотохостингу Flickr.

На знімку можна побачити хмари випаровувань, що виникли в атмосфері в результаті падіння метеорита. Геостаціонарний супутник знаходиться на значному віддаленні від Челябінська, тому фотографія зроблена збоку.



Фотографія отримана за допомогою інструменту SEVIRI, призначеного для спостереження за станом атмосфери. SEVIRI забезпечений 12 каналами, чутливими до різних довжин хвиль світла, однак опубліковане зображення зроблено в оптичному діапазоні (канал HVR). Супутник Meteosat 10 входить у європейську систему метеосупутників EUMETSAT. У її складі є як геостаціонарні, так і рухливі полярні супутники.