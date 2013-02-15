Росія оголосила в розшук грузинського політика

Про це повідомила прес-служба столичного главку МВС РФ.

Таргамадзе є обвинувачуваним у справі про підготовку заворушень спільно з російськими опозиціонерами Сергієм Удальцовим, Костянтином Лебедєвим і Леонідом Развозжаевим.

"Московська поліція сьогодні офіційно оголосила Гіві Таргамадзе у федеральний розшук, внісши інформацію про нього в єдину електронну базу даних розшукуваних осіб", - сказав РІА Новости представник прес-служби.

Раніше офіційний представник СК РФ Володимир Маркін повідомляв, що у слідства є докази, які підтверджують як фінансування Таргамадзе російської опозиції, так і його причетність до організації масових заворушень на Болотної площі в Москві 6 травня 2012 року. Головна прокуратура Грузії заявила, що не видасть Таргамадзе Росії, так як це забороняє конституція країни.