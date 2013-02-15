ЗМІ: Грузія не має наміру бойкотувати Олімпіаду-2014 у Сочі
22:52, 15 лютого 2013Світ
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Грузія не має наміру бойкотувати зимові Олімпійські ігри 2014 року в Сочі. Як заявила сьогодні в Тбілісі глава МЗС Грузії Майя Панджікідзе, країна "обов'язково візьме участь у цих Олімпійських іграх".
Іванішвілі каже, що сочинська Олімпіада важлива Грузії
Наприкінці грудня минулого року прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі запевнив, що республіка візьме участь в сочинській Олімпіаді, передає ІТАР-ТАРС.
"Наша участь у цій Олімпіаді важлива, як в плані налагодження відносин з РФ, так і для власне спортсменів Грузії", - повідомив прем'єр-міністр. За його словами, "Грузія не може і не буде карати своїх спортсменів, які бажають брати участь у зимовій Олімпіаді".
Раніше представники правлячої донедавна в Грузії партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі заявляли, що країна не має наміру брати участь в Іграх-2014. Однак офіційного рішення стосовно цього влада так і не ухвалила.
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