ЗМІ: Грузія не має наміру бойкотувати Олімпіаду-2014 у Сочі

Наприкінці грудня минулого року прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі запевнив, що республіка візьме участь в сочинській Олімпіаді, передає ІТАР-ТАРС.

"Наша участь у цій Олімпіаді важлива, як в плані налагодження відносин з РФ, так і для власне спортсменів Грузії", - повідомив прем'єр-міністр. За його словами, "Грузія не може і не буде карати своїх спортсменів, які бажають брати участь у зимовій Олімпіаді".

Раніше представники правлячої донедавна в Грузії партії "Єдиний національний рух" Михайла Саакашвілі заявляли, що країна не має наміру брати участь в Іграх-2014. Однак офіційного рішення стосовно цього влада так і не ухвалила.