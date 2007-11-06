У Ліберії збили російський вертоліт

У Ліберії в результаті обстрілу розбився російський транспортний вертоліт Мі-8 місії Організації Об`єднаних Націй: загинули три члени екіпажу.

Як передає РІА «Новости», причиною катастрофи вертольота, що належить компанії "ЮТейр", в Ліберії 2 листопада став обстріл з землі.

"Однією з основних версій події є обстріл вертольота з землі, оскільки на елементах конструкції вертольота знайдено багато характерних циліндрових отворів. Наразі створюється спеціальна комісія з розслідування відповідно до норм міжнародного права", - сказав представник компанії.

"Вертоліт виконував транспортно-зв`язний політ за заявкою гуманітарної місії ООН в Ліберії на перевезення півтори тонн продуктів харчування. Пасажирів на борту не було. Погода на момент події характеризувалася як хороша", - повідомив представник.