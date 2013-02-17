Єменські силовики звільнили з полону викраденого тиждень тому голландця

Про це повідомляє у своїй заяві міністерство оборони Ємену, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

"Сили безпеки звільнили голландця, якого викрали бойовики між містами Хард і аз-Задія. Його стан здоров'я добрий, він направлений до столиці Сани", - йдеться в заяві Міноборони.

Раніше МЗС Нідерландів повідомляло, що перевіряє інформацію про викрадення голландця в Ємені.

Викрадення людей в Ємені відбуваються досить часто. Як правило, представники місцевих племен йдуть на подібні злочини з метою змусити місцеву владу звільнити з в'язниці їхніх родичів чи висувають уряду вимоги економічного характеру, зокрема, про поліпшення інфраструктури в регіоні їх проживання.