Єменські силовики звільнили з полону викраденого тиждень тому голландця
10:31, 17 лютого 2013Світ
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Правоохоронні органи Ємену звільнили з полону громадянина Нідерландів, який був викрадений бойовиками тиждень тому на заході країни.
В Ємені звільнили жителя Нідерландів
Про це повідомляє у своїй заяві міністерство оборони Ємену, передає РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.
"Сили безпеки звільнили голландця, якого викрали бойовики між містами Хард і аз-Задія. Його стан здоров'я добрий, він направлений до столиці Сани", - йдеться в заяві Міноборони.
Раніше МЗС Нідерландів повідомляло, що перевіряє інформацію про викрадення голландця в Ємені.
Викрадення людей в Ємені відбуваються досить часто. Як правило, представники місцевих племен йдуть на подібні злочини з метою змусити місцеву владу звільнити з в'язниці їхніх родичів чи висувають уряду вимоги економічного характеру, зокрема, про поліпшення інфраструктури в регіоні їх проживання.
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