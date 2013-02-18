У ЄС ще раз наголосили на готовності підписати угоду з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС висновках щодо “Східного партнерства”.

“Нагадуючи свої висновки щодо України від 10 грудня 2012 року, Рада ще раз підкреслює свої зобов’язання до підписання Угоди про асоціацію, включаючи глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес в трьох ключових сферах, можливо, до часу проведення вільнюського саміту “Східного партнерства”: забезпечення відповідності виборів міжнародним стандартам та належні дії внаслідок виборів 2012 року; вирішення питання вибіркового правосуддя та попередження його повторення; реалізація реформ, визначених в спільно погодженому Порядку денному асоціації”, - написано у висновках.

Міністри підкреслили, що підписання угоди може супроводжуватися рішенням про тимчасове застосування частин угоди з моменту підписання.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС заявили про завершення переговорів про Угоду про асоціацію наприкінці 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували цей документ. Зараз завершується технічна робота з підготовки документа до підписання.