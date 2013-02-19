Влада Греції через суд примусила журналістів держтелебачення працювати

Сьогодні грецькі журналісти проводять 24-годинний страйк. Уряд звинуватив ЗМІ в тому, що вони свідомо замовчують приїзд президента Франції Франсуа Олланд, який здійснив бліц-візит в Афіни.

Про це повідомляють РІА «Новости».

Суд визнав незаконним страйк двох журналістських профспілок, але підкорилася вимозі про припинення страйку тільки профспілка працівників державного телебачення. Решта ЗМІ, включаючи Афінське агентство новин, газети, сайти і телеканали, як і раніше страйкують. Журналісти заявляють, що протестують проти скорочення їхніх доходів.

Після винесення судом рішення про неправомірність страйку телебачення докладно розповіло в новинах про візит Ф.Олланда, який висловив підтримку грецькому прем'єру Антонісу Самарасу в проведенні непопулярних реформ, а також обіцяв Афінам інвестиції та участь французьких компаній у місцевій програмі приватизації.