Уряд Болгарії йде у відставку через масові протести

Про пише місцева газета "Щоденник".

"Ми проведемо нараду з міністрами і підемо у відставку. Я одержав владу від народу, сьогодні я йому її повертаю", - передає слова прем'єра РІА Новини.

В ряді великих міст Болгарії вже кілька днів тривають акції протесту, приводом до яких стали високі ціни на електроенергію. У ніч на середу постраждали вісім людей, а два дні тому в ході зіткнень постраждали 11 людей, у тому числі п'ятеро поліцейських.

Крім того, в болгарському курортному місті Варна стався трагічний інцидент: 36-річний чоловік облив себе бензином і підпалив. Лікарям не вдалося врятувати його життя. Мотиви його вчинку поки не встановлені точно, але болгарські ЗМІ пишуть про те, що, ймовірно, він також протестував проти політики болгарського уряду.