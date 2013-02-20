Уряд Болгарії йде у відставку через масові протести

10:11, 20 лютого 2013
Світ
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Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив в середу в парламенті країни, що подасть разом з кабінетом міністрів у відставку на тлі масових акцій протесту, що проходять в країні в останні дні.

Борисов поверне владу народу / Фото: БГНЕС

Про пише місцева газета "Щоденник".

"Ми проведемо нараду з міністрами і підемо у відставку. Я одержав владу від народу, сьогодні я йому її повертаю", - передає слова прем'єра РІА Новини.

В ряді великих міст Болгарії вже кілька днів тривають акції протесту, приводом до яких стали високі ціни на електроенергію. У ніч на середу постраждали вісім людей, а два дні тому в ході зіткнень постраждали 11 людей, у тому числі п'ятеро поліцейських.

Крім того, в болгарському курортному місті Варна стався трагічний інцидент: 36-річний чоловік облив себе бензином і підпалив. Лікарям не вдалося врятувати його життя. Мотиви його вчинку поки не встановлені точно, але болгарські ЗМІ пишуть про те, що, ймовірно, він також протестував проти політики болгарського уряду.

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