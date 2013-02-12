Україна за рівнем довіри до влади посідає останні місця в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу «Перспективи модернізації в Україні і тенденції змін суспільної свідомості» повідомила заступник директора Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук Євген Головаха.

Таким чином, відзначив він, у 2011 році довіра українців до парламенту становила 1,99 бала за 10-бальною шкалою (останнє місце серед 26 європейських країн), довіра до судово-правової системи становила 2,26 бала (останнє місце), довіра до міліції – 2,5 бала (останнє місце).

За довірою до політиків (1,85 бала) Україна випереджає лише Грецію, а за довірою політичним партіям (1,99 бала) випереджає лише Грецію і Хорватію і розміщується на одному рівні з Болгарією.

Порівняння чотирьох хвиль дослідження засвідчує, що найвищі показники рівня довіри до державних інститутів були у 2005 році, а найнижчі – у період кризи 2009 року.

Крім того, в дослідженні відзначається, що показники довіри тісно пов’язані з показниками рівня задоволеності громадян. Так, у 2011 році українці були найменш задоволені життям, якщо порівняти з громадянами 26 європейських країн (4,82 бала за 10-бальною шкалою).

Також українці почуваються найменш щасливими (5,86 бала), у незадоволеності діяльністю уряду (2,25 бала) та станом економіки (2,25 бала) гірше за українців почувалися лише греки.

На цю тему: Більшості українців не подобається, як розвиваються події в країні (опитування)

Водночас Є.Головаха висловив переконання, що недовіра українців до реформ у країні є значно гіршим чинником. «Не так недовіра до влади, а гірше те, що країні так і не вдалося, незважаючи на безліч декларативних заяв, розробити реальну програму реформ», - сказав він.

Інститут соціології НАН України бере участь у міжнародному порівняльному проекті «Європейське соціальне дослідження» з 2005 року. Усього було проведено 4 хвилі опитувань (2005, 2007, 2009 та 2011 рр.). Щоразу було опитано близько 2000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення України.