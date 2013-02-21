У Держдумі РФ заявляють, що США не готові до діалогу щодо усиновлених дітей

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що відмова посла США Майкла Макфола виступити перед російськими депутатами з проблеми усиновлених дітей говорить про неготовність американської сторони серйозно обговорювати це питання.

"Відмовившись прийти до Держдуми на обговорення загибелі наших дітей, посол США показав, що вони не готові до серйозного діалогу з цієї проблеми", - написав Пушков в четвер у Twitter, повідомляє РІА Новости.

Напередодні голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Олена Мізуліна запросила на засідання комітету посла США для надання інформації з проблеми усиновлених російських дітей. За її словами, звістка про новий випадок загибелі в США дитини з Росії Максима Кузьміна підтвердила тезу про те, що американська влада приховує від Москви інформацію про факти насильства над російськими дітьми, усиновленими в США.

У середу прес-секретар посольства Джозеф Крузіч повідомив, що Макфол не прийде до Держдуми. Дипломат надіслав листа депутатам, в якому сказав, що не може виступити в Держдумі, і запропонував зустрітися в приватному порядку; члени комітету направили йому відповідь, в якій зазначають, що хотіли б бачити його в стінах парламенту і почути офіційну позицію.