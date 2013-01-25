Американські сім’ї через ЄСПЛ вимагають права усиновити російських дітей
Кілька американських сімей звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на заборону усиновлення сиріт з Росії.
Як повідомила Російській службі Бі-бі-сі адвокат Карина Москаленко, яка представляє інтереси позивачів, до Європейського суду була подана скарга чотирьох сімей, які мають намір усиновити російських дітей.
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За словами пані Москаленко, підставами для звернення до суду є порушення прав на спілкування і контакти з дітьми, які вони встановлювали протягом певного часу, пише ВВС Україна.
"Діти вже тим чи іншим чином прив'язані до своїх майбутніх батьків, усе ще переживають розлуку. Їм пояснювали, що у них є тато і мама. У цьому випадком можна говорити про фактично сімейні відносини", - сказала адвокат.
За її словами, усиновителі переживають за психологічний стан дітей. "Ця тривога і, мабуть, відсутність ефективних засобів правового захисту в Росії змусили звернутися до ЄСПЛ", - повідомила Карина Москаленко.
Вона також розповіла, що подала клопотання про прискорений розгляд даної справи.
За її словами, сім'ї перебувають на різних стадіях процесу усиновлення, причому в однієї з них вже є рішення суду. Американці готові відкликати скаргу, якщо з процесом усиновлення все буде в порядку, повідомила адвокат.
У вівторок Верховний суд Росії підтвердив, що рішення про усиновлення російських дітей громадянами США, ухвалені до 1 січня 2013 року, необхідно виконувати.