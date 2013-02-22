Теракт в Індії: 14 смертей, 119 людей поранені

Про це заявив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Індії Сушілкумар Сінді.

Раніше повідомлялося про 22 загиблих, пише РІА "Новости".

Більше 30 госпіталізованих перебувають у критичному стані.

У четвер ввечері біля кінотеатру і біля автобусної зупинки в районі Ділсухнагар, де розташований великий ринок, майже одночасно сталися два вибухи. За попередніми даними, бомби були прикріплені до велосипедів. Представники МВС заявляли, що за терактом, "скоєним з метою убити якомога більше людей", стоїть "добре підготовлена ​​група".

"Уряд штату Андхра-Прадеш сформував команду слідчих, зараз вони розслідують злочин... Точної інформації про можливі теракти в конкретному місці у нас не було. В останні два-три дні надходила інформація про готовані теракти, і ми попередили владу по всій країні", - наводить агентство IANS заяву Сінді.

Міністр зазначив, що правоохоронні органи "знайдуть всіх причетних" до теракту.