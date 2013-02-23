В Італії настав день тиші

Вже в найближчі дні італійці вирішать, чи повернеться Сільвіо Берлусконі на посаду прем'єр-міністра. На один день в країні запанує тиша. Сьогодні заборонена будь-яка передвиборча агітація. А вже завтра відкриються дільниці для голосування, повідомляє Ехо Москви.

Італія обирає Парламент. Основних претендентів на перемогу декілька. Перш за все, це лівоцентристська коаліція, на чолі якої стоїть П'єр Луїджі Берсані. Опитування віддають цьому блоку близько 34 відсотків голосів. Слідом ідуть правоцентристи Сільвіо Берлусконі.

Партія скандального політика цілком може посісти друге місце. Фахівці обіцяють їй близько 29 відсотків. Потужну коаліцію вдалося сформувати останньому голові кабінету міністрів Маріо Монті. У листопаді позаминулого року Берлусконі пішов у відставку з поста прем'єра, після чого було сформовано технічний уряд Монті. Його мандат мав тривати до квітня цього року.

Але в результаті політичної кризи в грудні 2012 року Монті покинув свій пост. Тепер його блоку пророкують 14 відсотків голосів. Італія - ​​парламентська республіка. Сенат і палата депутатів обираються строком на п'ять років.