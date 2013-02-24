В Італії стартували парламентські вибори

Вони проходять два дні – неділя і понеділок, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Згідно з опитуванням громадської думки, найбільшою підтримкою виборців користується лівоцентристська коаліція на чолі з П’єром Луїджі Берсані. На другому місці за популярністю – правоцентристська коаліція Сільвіо Берлусконі.

Вибори в Італії проходять на тлі серйозного економічного спаду. Ліві партії обіцяють виборцям щедрі виплати з держбюджету, а С.Берлусконі обіцяє повернути італійцям частину податків, виплачених минулого року. Звідки він збирається взяти ці гроші, політик приховує.