Рим посилює безпеку для останньої проповіді Папи Бенедикта XVI

Як повідомляє РІА «Новости», очікується, що послухати проповідь понтифіка, який за традицією звернеться до пастви з вікна свого кабінету в Апостольському палаці, на площі Святого Петра у Ватикані зберуться близько 200 тисяч людей. З самого ранку до Риму прибувають прочани з різних міст Італії і з усіх кінців світу.

За рішенням спеціального Комітету з безпеки МВС Італії, було вжито особливих заходів з контролю і спостереження за всіма об'єктами, які вважаються проблемними. Для цього тільки в зону Ватикану направлено близько 2 тисяч співробітників правоохоронних органів і 300 представників служби Цивільної оборони. Значно посилено пости муніципальної поліції. Вночі спецпідрозділи поліції і карабінерів перевірили й опечатали багато каналізаційних люків, перекривши доступ до підземних комунікацій. На дахах будівель поблизу площі Святого Петра розмістилися снайпери.

Міська влада вжила надзвичайних заходів із забезпечення проїзду з центрального вокзалу Терміні і з римських аеропортів до Ватикану. Змінено маршрути руху міського транспорту, посилено багато автобусних ліній, інтенсивнішим буде рух поїздів столичного метро.

Востаннє з такою проблемою італійська влада зустрілася в квітні 2005 року, коли з нагоди смерті Папи Римського Івана Павла II до Рима одночасно прибули близько мільйона людей. Тоді в день похорону понтифіка 8 квітня влада прийняла безпрецедентне рішення про цілковиту заборону руху автомобілів у місті.