Останні «Сутінки» стали тріумфаторами анти-Оскара
12:45, 24 лютого 2013Світ
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У Лос-Анджелесі назвали імена володарів антипремії «Золота малина» за сумнівні заслуги у сфері кінематографу.
"Сутінки" отримали 7 "Золотих малин"
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», абсолютним лідером став завершальний фільм вампірської саги «Сутінки». Він був висунутий у 10 номінаціях. У результаті одержав лише сім, зокрема «Найгірший фільм», «Найгірша актриса» і «Найгірший режисер».
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Антинагороду за найгіршу чоловічу роль одержав Адам Сендлер за роль у фільмі «Тату, досвідос». Цей же фільм був нагороджений і за найгірший сценарій.
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