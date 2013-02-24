Останні «Сутінки» стали тріумфаторами анти-Оскара

12:45, 24 лютого 2013
Світ
1030 0

У Лос-Анджелесі назвали імена володарів антипремії «Золота малина» за сумнівні заслуги у сфері кінематографу.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», абсолютним лідером став завершальний фільм вампірської саги «Сутінки». Він був висунутий у 10 номінаціях. У результаті одержав лише сім, зокрема «Найгірший фільм», «Найгірша актриса» і «Найгірший режисер».

На тему: Американська кіноакадемія у 85-ий раз назве лауреатів «Оскара»

Антинагороду за найгіршу чоловічу роль одержав Адам Сендлер за роль у фільмі «Тату, досвідос». Цей же фільм був нагороджений і за найгірший сценарій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter