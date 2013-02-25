Рауль Кастро обіцяє через п'ять років піти у відставку

Про це він заявив після свого переобрання на п'ятирічний термін, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Р.Кастро має намір керувати країною до 2018 року, іншими словами, до свого 86-річчя. Про свої плани він розповів на першому засіданні нового скликання Національної асамблеї, на якому і переобрано Р.Кастро.

Парламент також затвердив декілька чиновників у керівництві Куби. Одним з ключових рішень стало призначення заступника голови Держради Куби, тобто самого Р.Кастро. Ним став 52-річний Мігель Діас-Канель, який у минулому обіймав пост міністра вищої освіти. Він фактично єдиний чиновник такого рівня, який не брав участі у кубинській революції. М.Діас-Канель вважається наступником Р.Кастро. Він візьме на себе кермо влади, якщо чинний кубинський лідер не зможе керувати країною.

Р.Кастро керує Кубою з 2008 року. За час його президентства в країні зняли заборону на продаж телефонів і комп'ютерів, а також скасували виїзні візи.