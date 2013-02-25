Рауль Кастро обіцяє через п'ять років піти у відставку
Р.Кастро має намір керувати країною до 2018 року.
Про це він заявив після свого переобрання на п'ятирічний термін, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Р.Кастро має намір керувати країною до 2018 року, іншими словами, до свого 86-річчя. Про свої плани він розповів на першому засіданні нового скликання Національної асамблеї, на якому і переобрано Р.Кастро.
Парламент також затвердив декілька чиновників у керівництві Куби. Одним з ключових рішень стало призначення заступника голови Держради Куби, тобто самого Р.Кастро. Ним став 52-річний Мігель Діас-Канель, який у минулому обіймав пост міністра вищої освіти. Він фактично єдиний чиновник такого рівня, який не брав участі у кубинській революції. М.Діас-Канель вважається наступником Р.Кастро. Він візьме на себе кермо влади, якщо чинний кубинський лідер не зможе керувати країною.
Р.Кастро керує Кубою з 2008 року. За час його президентства в країні зняли заборону на продаж телефонів і комп'ютерів, а також скасували виїзні візи.