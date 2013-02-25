Біля Челябінська знайшли великий уламок метеорита вагою понад кілограм

Вчені Уральського федерального університету в ході експедиції в Челябінську область, яка відбулася минулими вихідними, виявили найбільший уламок метеорита із знайдених на сьогоднішні, повідомив РІА "Новости" в понеділок керівник експедиції Віктор Гроховський .

За словами вченого, вага знайденого уламка метеорита - більше кілограма. Гроховський додав, що всього знайдено більше 100 осколків. Раніше представник університету повідомляла, що експедиція спрямовувалася в район села Еманжелінка і селища Травники.

"Ми пройшли 50 кілометрів уздовж траєкторії (падіння метеорита)", - сказав Гроховський. Нових експедицій найближчим часом учені поки не планують, уточнив співрозмовник агентства.

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У п'ятницю вранці, 15 лютого, жителі ряду регіонів Уралу спостерігали політ боліда, після чого стався спалах і потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлі та вибила безліч вікон в Челябінську, більше тисячі людей постраждали.

Експедиція Уральського федерального університету виявила в районі озера Чебаркуль частинки метеорита, хімічний аналіз підтвердив їх позаземне походження.