ЦВК Вірменії назвала ім’я президента - опозиція погрожує протестами

Згідно з цими даними, перемогу здобув чинний президент Серж Саргсян, передає РІА Новости.

"Серж Саргсян набрав 861,373 тисячі голосів виборців, що становить 58,64%", - повідомив у понеділок глава ЦВК Тигран Мукучян.

Друге місце з 36,74% посів лідер партії "Спадщина" Раффі Ованнісян.

Решта п'ять кандидатів - екс-прем'єр, глава партії "Свобода", депутат Національних зборів Грант Багратян, лідер партії "Об'єднання "Національне самовизначення" Паруйр Айрікян, колишній глава МЗС невизнаного Нагірного Карабаху Арман Мелікян, політолог Андріас Гукасян і Вардан Седракян - набрали менше 5% голосів.

У виборах взяли участь 60,18%, або 1,521 мільйона зареєстрованих виборців.

Лідер опозиції Раффі Ованісян не виключив, що до 2 березня може звернутися до Конституційного суду для оскарження підсумків президентських виборів 18 лютого.

Ованнісян, що не визнає підсумки виборів, з 20 лютого проводить мітинги в Єревані та областях Вірменії. У минулу п'ятницю він оголосив про початок "революції вітань".