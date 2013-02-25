Американці обіцяють сприяти у розслідуванні загибелі всиновленого в Україні хлопчика

Про це йдеться у заяві Посольства США щодо трагічної смерті всиновленого українського хлопця у США, оприлюдненій на сайті посольства.

«Посольство США з глибоким сумом дізналося про трагічну смерть уродженця України американського громадянина Ендрю Батлера у штаті Західна Вірджинія.

Державний департамент США веде перемовини з українськими посадовими особами, аби сприяти їм у спілкуванні з відповідними представниками місцевої влади у США, де сталася трагедія», - сказано у заяві.

«Ми й надалі докладатимемо зусиль, аби забезпечити доступ українським посадовцям до потрібної їм інформації. І хоча за благополуччя дітей відповідають органи опіки тих місць і штатів, де мешкають всиновлені діти, Державний департамент США дуже серйозно ставиться до добробуту всіх дітей, незалежно від громадянства чи країни їх походження», - наголосили у посольстві.

Зараз українські дипломати перевірять умови утримання інших усиновлених дітей в американській родині, де загинув хлопчик з України.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України у зв’язку з заявою Посольства США щодо трагічної смерті усиновленого українського хлопця у США.

«МЗС вітає реакцію американської сторони, оприлюднену в заяві Посольства США від 25.02.2013 року щодо смерті неповнолітнього Ендрю Баталера», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого стало відомо, що у 2011 році у США усиновитель застрелив 13-річного хлопчика з України. Сигнал про загибель ще однієї прийомної дитини надійшов до Посольства Росії у Вашингтоні. Перевірка показала, що він був усиновлений не в Росії, а в Україні, в Донецьку.

Як повідомили російські дипломати, вони проінформували про те, що сталося українських колег і Держдепартамент США.

Загибла дитина не перебувала на російському консульському обліку, і відповідно справжні його ім'я і прізвище росіянам невідомі. В Америці його звали Ендрю Артур Батлер, на момент загибелі в червні 2011 року йому було 13 років.